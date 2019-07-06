28 Июля 2020
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Происшествия Южный ФО В России
прогулочный катер (2019) | Фото:yusut.sledcom.ru

На перевернувшемся у Джубги катере было не 43, а 55 человек. Вероятная причина ЧП - перегруз

Появились уточненные данные по ЧП с прогулочным катером, перевернувшимся накануне в районе поселка Джубга. Глава Туапсинского района Анатолий Русин привел такие данные: на борту находились 55 человек, а не 43, как сообщалось ранее. Причем 15 из них – дети.

Появилась версия о том, что к переворачиванию судна мог привести перегруз, якобы, катер был рассчитан на 20 человек максимум, передает радиостанция "Говорит Москва".

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Между тем, СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

"По версии следствия, 05 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее 2-х человек", - говорится в сообщении Южного СУТ СКР.

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На перевернувшемся у Джубги катере было не 43, а 55 человек. Вероятная причина ЧП - перегруз

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Теги: прогулочный катер, джубга, перегруз, уголовное дело, погибшие



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2019 18:36 Мск У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии на перевозку пассажиров

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