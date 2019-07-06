На перевернувшемся у Джубги катере было не 43, а 55 человек. Вероятная причина ЧП - перегруз

Появились уточненные данные по ЧП с прогулочным катером, перевернувшимся накануне в районе поселка Джубга. Глава Туапсинского района Анатолий Русин привел такие данные: на борту находились 55 человек, а не 43, как сообщалось ранее. Причем 15 из них – дети.

Появилась версия о том, что к переворачиванию судна мог привести перегруз, якобы, катер был рассчитан на 20 человек максимум, передает радиостанция "Говорит Москва".

Между тем, СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

"По версии следствия, 05 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. В результате происшествия погибло не менее 2-х человек", - говорится в сообщении Южного СУТ СКР.