28 Июля 2020
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ВАЗ, поезд, столкновение, переезд (2018) | Фото:СУ СК России по Челябинской области

В Амурской области внедорожник столкнулся с двумя поездами на ж/д переезде

Вечером в пятницу, 5 июля, серьезное ДТП произошло на железнодорожном переезде станции Сиваки Забайкальской железной дороги.

"Водитель легкового автомобиля Nissan Safari, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и произошло столкновение с транспортным средством. После удара автомобиль выбросило между путями и зажало локомотивом грузового поезда и одиночным локомотивом, проходившим по соседнему пути", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Забайкальской железной дороги.  

В результате происшествия был нарушен габарит обоих путей. Через пару часов после ДТП для движения поездов был открыт нечетный путь.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно.

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В Амурской области внедорожник столкнулся с двумя поездами на ж/д переезде

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Теги: внедорожник, ж/д переезд, локомотив, столкновение



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