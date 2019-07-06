Незадолго до ареста помощник уральского полпреда выставил квартиру на продажу – собирался уезжать?

Незадолго до ареста помощник уральского полпреда Александр Воробьев выставил на продажу квартиру в Гусеве – приграничном с Польшей калининградском городе, где он родился и начинал свою карьеру.

По мнению telegram-канала Mash, опубликовавшего информацию о продаже квартиры, это косвенно могло означать намерение Воробьева сбежать из России. По информации ФСБ, Воробьев является гражданином Польши и мог шпионить в пользу этого государства.

Mash пишет, что за квартиру в 50 кв. м Воробьев рассчитывал выручить 2 млн руб. Деньги, как и сама квартира, - скромные, впрочем, это, вероятно, не единственное жилье чиновника. Канал "Кремлевский безБашенник" пишет, что Воробьёв имеет две квартиры в Варшаве и загородный дом в Гданьске.

Как ранее сообщало Накануне.RU, помощник уральского полпреда в пятницу, 5 июля, был арестован до сентября.

Такое решение принял Лефортовский суд, согласившись с позицией ФСБ, которая настаивала на такой мере пресечения. Арест объявлен на два месяца, по 4 сентября.

Воробьеву 39 лет. Долгое время он работал на разных должностях в Калининградской области. В 2017 г. Александр стал федеральным инспектором по Республике Карелия. А в июле 2018 года был назначен помощником полпреда Николая Цуканова, который ранее работал на посту губернатора Калининградской области.

Напомним, ранее ФСБ сообщала о задержании россиянина по подозрению в госизмене, не уточняя, что он является чиновником. Это выяснилось в суде по мере пресечения. Сообщается, что при задержании изъято записывающее оборудование и паспорт гражданина Польши

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