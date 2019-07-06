В Сухом Логу нетрезвый мужчина на "Мазде" въехал в жилой дом

ДТП произошло около полуночи в пятницу, 5 июля. "Авария" произошла у дома в переулке Буденного в Сухом Логу.

"Было установлено, что 39-летний водитель автомобиля "Мазда" при движении по пер.Буденного со стороны ул.Октябрьская в направлении ул. Победы допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие​ - жилой дом. Дом частично расселен и по счастливой случайности в квартире на первом этаже, куда пришелся удар, никто не пострадал", - сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.