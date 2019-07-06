В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
атомная подводная лодка АС-12 &quot;Лошарик&quot; (2019) | Фото: Минобороны РФ

В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками

На Серафимовском кладбище Петербурга начались гражданская панихида и похороны подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море. На территорию кладбища автомобили въехали в сопровождении ГИБДД. На церемонию прощания прибыли представители командования ВМФ.

Все 14 человек будут похоронены на Серафимовском кладбище - рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск", передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших на глубоководном аппарате моряков-подводников.

Ранее Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам.

Звание героя РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно присвоено Воскресенскому Андрею - капитану 1 ранга, Опарину Денису - капитану 1 ранга, Соловьеву Дмитрию - капитану 2 ранга, Сомову Константину - капитану 1 ранга.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены Орденом Мужества Абанкин Владимир - капитан 1 ранга, Авдонин Александр - капитан 2 ранга, Васильев Александр - подполковник медицинской службы, Данильченко Сергей - капитан 1 ранга, Долонский Денис - капитан 1 ранга, Дубков Михаил - капитан-лейтенант, Иванов Константин - капитан 1 ранга, Кузьмин Виктор - капитана 3 ранга, Сухиничев Владимир - капитан 3 ранга, Филин Николай - капитан 1 ранга.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-12, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: похороны, погибшие подводники, секретная подлодка, баренцево море



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 08.07.2019 13:32 Мск В Кремле отреагировали на слухи о "предотвращенной катастрофе планетарного масштаба" во время инцидента в Баренцевом море

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров