28 Июля 2020
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лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

В Калифорнии землетрясение в 7,1 балла – сильнейшее за 20 лет

Мощное землетрясение произошло в южной Калифорнии (США). Оно стало уже вторым за последние два дня – первые толчки начались 4 июля.

По данным The Guardian, толчок произошел в 200 км к северу от Лос-Анджелеса, его магнитуда составила 7,1. В результате во многих зданиях появились трещины, дороги получили повреждения, сообщается о нескольких пострадавших и начавшихся в регионе пожарах.

Землетрясение 4 июля было не таким мощным – 6,4 балла, сильнее всего он ощущался в Сакраменто и на самом юге штата – у границ с Мексикой. По оценкам Геологической службы США, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.

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В Калифорнии землетрясение в 7,1 балла – сильнейшее за 20 лет

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Теги: калифорния, землетрясение, ущерб



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