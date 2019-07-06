В Калифорнии землетрясение в 7,1 балла – сильнейшее за 20 лет

Мощное землетрясение произошло в южной Калифорнии (США). Оно стало уже вторым за последние два дня – первые толчки начались 4 июля.

По данным The Guardian, толчок произошел в 200 км к северу от Лос-Анджелеса, его магнитуда составила 7,1. В результате во многих зданиях появились трещины, дороги получили повреждения, сообщается о нескольких пострадавших и начавшихся в регионе пожарах.

Землетрясение 4 июля было не таким мощным – 6,4 балла, сильнее всего он ощущался в Сакраменто и на самом юге штата – у границ с Мексикой. По оценкам Геологической службы США, это самое сильное землетрясение в Калифорнии за последние 20 лет.