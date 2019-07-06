Стало известно, сколько Галкин и Петросян берут за выступление на корпоративе

Российские СМИ сообщили, сколько могут зарабатывать отечественные юмористы с федеральных каналов.

Так, по данным "Комсомольской правды", рейтинг самых высокооплачиваемых юмористов возглавляет супруг Аллы Пугачевой. Издание сообщает, что за выступление на частном корпоративе Максим Галкин берет 50 тыс. евро. Значительно дешевле обойдется Александр Ревва – гонорар примерно в 2 млн руб., Юля "Красотуля" Михалкова выступит за 12 тыс. евро.

Далее идет Петросян и 700 тыс. руб., его подопечные из "Кривого зеркала" выступят за 150-300 тыс. руб., а "аншлаговцы" повеселят за 200-400 тыс. руб.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.

Также можно пригласить на свой праздник целый коллектив, например "Уральские пельмени" (1,5-2 млн руб.) или Comedy Woman (порядка 2 млн руб.). "Новые русские бабки" обойдутся в 500 тыс. руб.