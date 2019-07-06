Стало известно, сколько Галкин и Петросян берут за выступление на корпоративе

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    футболки женские стильные фото отсюда

Экономика В России
Евгений Петросян (2018) | Фото:instagram.com/petrosyanevgeny

Стало известно, сколько Галкин и Петросян берут за выступление на корпоративе

Российские СМИ сообщили, сколько могут зарабатывать отечественные юмористы с федеральных каналов.

Так, по данным "Комсомольской правды", рейтинг самых высокооплачиваемых юмористов возглавляет супруг Аллы Пугачевой. Издание сообщает, что за выступление на частном корпоративе Максим Галкин берет 50 тыс. евро. Значительно дешевле обойдется Александр Ревва – гонорар примерно в 2 млн руб., Юля "Красотуля" Михалкова выступит за 12 тыс. евро.

Далее идет Петросян и 700 тыс. руб., его подопечные из "Кривого зеркала" выступят за 150-300 тыс. руб., а "аншлаговцы" повеселят за 200-400 тыс. руб.

Чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут.

Также можно пригласить на свой праздник целый коллектив, например "Уральские пельмени" (1,5-2 млн руб.) или Comedy Woman (порядка 2 млн руб.). "Новые русские бабки" обойдутся в 500 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стало известно, сколько Галкин и Петросян берут за выступление на корпоративе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: максим галкин, евгений петросян, корпоратив



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров