Суд заочно приговорил бывших руководителей "Тольяттиазот" к девяти годам тюрьмы

Владимир и Сергей Махлаи, Эндрю Циви, Беат Рупрехт-Ведемайер и Евгений Королев приговорены к девяти годам колонии общего режима каждый (Рупрехт-Ведемайер и Королев – к 8,5 годам). Также каждому подсудимому назначен штраф в 900 тыс. руб. Приговор вынесен заочно, поскольку все они скрываются за пределами России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

Известны страны, в которых скрываются подсудимые (они находятся в международном розыске): Владимир Махлай и Евгений Королев находятся на территории Великобритании, Сергей Махлай и Эндрю Циви – на территории США, Беата Рупрехт-Ведемайер – в Швейцарии. Власти всех этих стран отказали в экстрадиции разыскиваемых.

Приговор вынесен по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В разные периоды времени отец и сын Махлаи являлись председателями совета директоров ОАО "Тольяттиазот", Королев – членом совета директоров указанного юридического лица, граждане Швейцарии Циви и Рупрехт-Ведемайер являются соответственно председателем и членом совета директоров компании "Nitrochem Distribution AG".

"По данным следствия, в 2007-2012 годах обвиняемые, действуя организованной группой с использованием своего служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием акционеров ОАО "Тольяттиазот", похитили продукцию завода (жидкий аммиак и карбамид) объемом более 7 млн тонн. Общая стоимость похищенного составляет более 80 млрд руб. Преступная схема заключалась в том, что соучастники продавали продукцию завода по заниженной стоимости подконтрольной им фирме "Nitrochem Distribution AG", которая в свою очередь реализовывала химические вещества уже по рыночной цене", - говорится в сообщении СКР.