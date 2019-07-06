Федор Конюхов не успел за день долететь из Москвы до Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов и его коллега, глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский были вынуждены остановиться на ночевку в Краснодарском крае, недалеко от Керченского пролива. За световой день они не успели долететь на самолете с солнечными батареями из Москвы до Евпатории. Также им помешала непогода.

Команда остановилась на ночёвку в Темрюке.

"Полет продолжается. Всё в штатном режиме. Вчера не успели долететь за один световой день. Сегодня команда вылетела на Евпаторию, - сказал РИА Новости Конюхов.

По его словам, первый этап полёта по маршруту Московская область (аэродром Северка) - Воронеж (Усмань) - Ростов-на-Дону (Ольгинская) - Гастагаевский аэродром (Краснодарский край) успешно завершен.

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"Перелет прошел в штатном режиме. Пройдено расстояние 1340 километров", - рассказал собеседник агентства.

Самолет "Летающая Лаборатория" оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета – провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета - 25 метров, вес - 900 килограммов. Маршрут полета включал в себя Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону – Евпатория.