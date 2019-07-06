28 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
картинка товарищество собственников жилья тсж (2012) | Фото: news.zem.ru

В Екатеринбурге 70-летнего председателя ТСЖ обвиняют в хищении 300 тысяч рублей

В Екатеринбурге в суд передано дело 70-летнего председателя ТСЖ, подозреваемого в присвоении 300 тыс. руб., принадлежавших товариществу.

Дело расследовалось по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения), сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в феврале 2018 года 70-летний местный житель, избранный председателем одного из правлений ТСЖ многоквартирных домов, расположенных по различным адресам на улицах Амундсена, Академика Бардина, Волгоградской, Начдива Онуфриева, Серафимы Дерябиной и Чкалова, в нарушении устава организации из корыстных побуждений без одобрения правления или общего собрания членов ТСЖ, используя свое служебное положение и являясь распорядителем денежных средств, получил из кассы организации в подотчет 74 тыс. руб. В августе 2018 года аналогичным способом присвоил ещё 250 тыс. руб. Таким образом, общий материальный ущерб, причиненный ТСЖ, превысил 300 тыс. руб.", - говорится в сообщении полиции.

За присвоение денежных средств с использованием должностного положения УК Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

До решения суда обвиняемый проведет под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге 70-летнего председателя ТСЖ обвиняют в хищении 300 тысяч рублей

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Теги: тсж, хищение, пенсионер



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