В Иркутской области только схлынула вода, как начались пожары – горит уже 57 тысяч гектаров

В Иркутской области улучшается ситуация с подтоплением территорий. Правда, режим ЧС остается на многих территориях, в том числе в городе Тулун. Темнее менее, и здесь, и в других населенных пунктах вода уже опустилась ниже критической отметки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в выходные на реках Иркут, Китой, Ока ожидается колебание уровня воды в пределах 5 – 20 см. На остальных реках области продолжится понижение уровня воды. "При прохождении ливневых дождей в верховьях рек и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50 – 100 см", - сообщили в МЧС.

"Наблюдается уверенное понижение уровня воды на реках Белая, Ия, Уда, Бирюса. По состоянию на утро 6 июля уровень реки Ия в городе Тулуне составляет 574 см (при критической отметке 700 см), уровень воды реки Иркут в селе Баклаши Шелеховского района 342 см (критическая отметка 480см), Иркут в городе Иркутске 204 см (критическая отметка 320см)", - отметили в ведомстве.

Между тем, не успел регион оправиться от паводков, как обострилась ситуация с пожарами. Так, высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установились на территории Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Нижнеилимского, Братского, Казачинско-Ленского, Качугского, Жигаловского, Тайшетского, Зиминского, Заларинского, Нукутского, Балаганского, Усть-Удинского, Эхирит-Булагатского, Ольхонского, Мамско-Чуйского, Бодайбинского, Боханского, Аларского, Черемховского, Иркутского районов.

"По состоянию на утро 6 июля на территории Иркутской области действуют 119 пожаров на площади 57 тысяч 756 га. В 5-тикилометровой зоне зарегистрировано 2 пожара: в Мамско-Чуйском районе ведётся тушение пожара на площади 80 га в 5 км от населенного пункта Луговский и в Иркутском районе локализован пожар на площади 8 га в 3 км от посёлка Большие Коты", - говорится в сообщении МЧС.