В Прикамье на три миллиона оштрафовали экс-начальника участка шахты "Рудная"

Горнозаводской суд признал виновным бывшего начальника участка сторожевой службы сарановской шахты "Рудная" в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

С января 2016 г. по март 2018 г. обвиняемый незаконно получал от контроллеров участка деньги за предоставление им дополнительной работы и дополнительного заработка. Таким образом начальник участка незаконно получил от своих подчиненных более 1,2 млн руб.

Суд оштрафовал виновного на 3 млн руб., а также конфисковал незаконно полученные деньги.