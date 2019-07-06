28 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Прикамье на три миллиона оштрафовали экс-начальника участка шахты "Рудная"

Горнозаводской суд признал виновным бывшего начальника участка сторожевой службы сарановской шахты "Рудная" в коммерческом подкупе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

С января 2016 г. по март 2018 г. обвиняемый незаконно получал от контроллеров участка деньги за предоставление им дополнительной работы и дополнительного заработка. Таким образом начальник участка незаконно получил от своих подчиненных более 1,2 млн руб.

Суд оштрафовал виновного на 3 млн руб., а также конфисковал незаконно полученные деньги.

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В Прикамье на три миллиона оштрафовали экс-начальника участка шахты "Рудная"

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Теги: суд, коммерческий подкуп, штраф, уголовное дело



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