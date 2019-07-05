28 Июля 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Рейтинг Владимира Путина достиг нового исторического минимума

Опубликован новый рейтинг доверия российским политикам, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в спонтанном рейтинге доверия российским политикам (при котором респонденты сами называют людей, которым доверяют), рейтинг президента РФ Владимира Путина снизился с 31до 30,4%

Как показало исследование, проведенное с 24 по 30 июня, уровень одобрения президента снизился с 64,8 до 63,7%. При этом на прямой вопрос о доверии президенту положительно ответили 71,6% опрошенных. 25% респондентов заявили о недоверии.

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Рейтинг Владимира Путина достиг нового исторического минимума

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Теги: Владимир Путин, рейтинг, падение



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