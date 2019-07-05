28 Июля 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве

Пять сотрудников ФСБ заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

По информации издания, суд удовлетворил ходатайство следствия по уголовному делу, возбужденному статье "разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере".

Каких-либо подробностей по делу, а также имена задержанных не раскрывается.

Ранее в СМИ звучала информация о задержании шести сотрудников ФСБ, среди которых трое - сотрудники спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ. Силовиков якобы подозревали в хищении в банке на сумму не менее 140 млн рублей.

По данным РБК, в материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят "Альфа" и "Вымпел").

Источник "Ведомостей", близкий к ФСБ, сообщил, что задержанные подозреваются в хищении более 100 млн рублей по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным этого источника, задержанные были связаны с банком "Европейский экспресс", руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств. Сообщалось, что по делу также проходит сотрудник Академии ФСБ. В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка.

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СМИ: суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве

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Теги: альфа, вымпел, фсб



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