На Черном море перевернулось прогулочное судно: погибли два человека

Сегодня вечером на Черном море произошла трагедия: перевернулся прогулочный катер вблизи пляжа Джубги в Туапсинском районе Краснодарского края.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, на борту прогулочного судна находилось 43 человека. Двое погибли. Из пострадавших, по информации издания, серьезных травм никто не получил.

Проверку по факту опрокидывания судна уже начал следственный комитет. По данным агентства, уже задержан владелец перевернувшегося катера.