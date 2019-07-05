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пожар на Вайнера (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Пожар на Вайнера потушен: огонь повредил три жилые квартиры

Пожар на улице Вайнера в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 100 "квадратов". Огонь повредил три жилых квартиры и три балкона. Из-за пустотных перекрытий и перегородок здания огонь быстро распространился.

Из здания эвакуировали 10 человек. При обследовании соседнего подъезда горящего дома, пожарные обнаружили на пятом этаже мужчину. С помощью маски дыхательного аппарата его вывели из дома и передали для осмотра врачам.

пожар на Вайнера(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

пожар на Вайнера(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

пожар на Вайнера(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

В тушении дома было задействовано 20 единиц техники и 75 человек. Справиться с пламенем огнеборцам удалось в 18.44 по местному времени. Однако спасатели продолжили проливку сгоревших конструкций, а также обследовали кровлю здания с помощью тепловизора на предмет открытого горения. Тушили на двух участках. Первый - с фасада здания, второй - изнутри подъезда.

Полностью пожар был ликвидирован в 21.12. Власти города решают вопрос о переселении жильцов пострадавших квартир.

Причина пожара выясняется.

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Пожар на Вайнера потушен: огонь повредил три жилые квартиры

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Теги: пожар на Вайнера, пожарные



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