Любовь Соболь хочет обмануть Избирком фальшивыми подписями

Сегодня кандидат в Мосгордуму и протеже блогера Навального Любовь Соболь предоставила в Центре сбора подписей достаточное количество автографов для участия в выборах на пост депутата МГД. Однако, как сообщили центральным СМИ источники в ее штабе, треть подписей, вполне вероятно — фальшивка.

Кампания по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Мосгордуму почти закончилась. Завтра потенциальным депутатам предстоит сдать подписи в избирательную комиссию, где их проверят на подлинность. Сторонница Алексея Навального Любовь Соболь недавно заявила, что минимальное необходимое количество подписей она собрала. Но многие волонтеры из ее собственного штаба уверены: это не так.

Вероломство и беспринципность Любови Эдуардовны поражает даже ее сторонников: они давно сомневаются, что все подписи — настоящие. Некоторые сотрудники штаба, уверены: более 30% подписей поддельные, их собирали в тайне от активистов. Когда информация о том, что треть голосов в пользу Соболь «нарисованы», в штаб пришло несколько сборщиков подписей с требованиями выдать им подписные листы для перепроверки: становиться фигурантом уголовного дела по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав» никто их них не хочет. Штаб, тем не менее, волонтерам отказал, после чего их подозрения только усилились.

Скандалы вокруг подписной кампании Соболь — явление частое. Ранее она и другой оппозиционный кандидат Илья Яшин рассказывали о фальшивых сборщиках подписей, которых якобы посылают власти, чтобы дискредитировать избирательную кампанию «навальнистов».

Любови Эдуардовне также очень нравится сообщать о многочисленных нападениях на точки сбора подписей в ее поддержку. Хотя, судя по фото в социальных сетях, ее агитационные кубы популярностью не пользуются. Многие даже подозревают, что она сама организовывает нападения на точки агитации, чтобы повысить интерес к избирательной кампании.

Недавно журналисты обнаружили «фабрику подписей» за оппозиционных кандидатов, в том числе — за Соболь. Как сообщает «Московская газета», недавно правоохранители нашли квартиру, в которой неустановленные лица подделывали подписи в поддержку кандидатов от «Команды Навального». В качестве «штаба» неизвестные использовали жилое помещение в Пресненском районе Москвы, а процесс подделки подписей называли «работой».