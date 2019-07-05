Шереметьево поэтапно переводит рейсы из терминала D – из-за проблем с багажом
Из терминала D аэропорта Шереметьево поэтапно переводятся рейсы, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. "Обеспечена сортировка и доставка в российские и зарубежные аэропорты всего объема трансферного багажа, который был задержан в минувшие выходные", - цитирует представителя Шереметьево "Говорит Москва". В прокуратуре отметили, что штат грузчиков, работающих с багажом, был увеличен более чем на 200 человек.
Терминал D аэропорта Шереметьево обслуживает российские и международные рейсы, главным перевозчиком в нем является "Аэрофлот".
Напомним, в пятницу, 5 июля стало известно об увольнении руководства компании "Шереметьево Хэндлинг" – "дочки" Шереметьево, занимающейся обслуживанием багажа. По данным прокуратуры, заведено уже 38 административных дел по случаям задержки багажа.