Шереметьево поэтапно переводит рейсы из терминала D – из-за проблем с багажом

Из терминала D аэропорта Шереметьево поэтапно переводятся рейсы, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе воздушной гавани. "Обеспечена сортировка и доставка в российские и зарубежные аэропорты всего объема трансферного багажа, который был задержан в минувшие выходные", - цитирует представителя Шереметьево "Говорит Москва". В прокуратуре отметили, что штат грузчиков, работающих с багажом, был увеличен более чем на 200 человек.