В Тюменской области друзья облили должника бензином и подожгли, у жертвы – ожоги 70% тела

28- и 31-летние злоумышленники обвиняются в попытке убить должника – предъявив ему требования, они облили жертву бензином и подожгли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

В ночь на 4 июля в селе Ашлык два нетрезвых преступника пришли домой к 41-летнему потерпевшему и предъявили ему кражу у одного из гостей камеры от болотохода. Придя к частному дому, где они ранее выпивали, старший из злоумышленников облил жертву, предположительно, бензином, а второй поджёг. Увидевший это хозяин дома и прохожий начали тушить горящего.

Жертва получила ожоги 70% тела, сейчас пострадавший – в ожоговом отделении ОКБ№1 Тюмени. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлено обвинение, вскоре их могут арестовать.