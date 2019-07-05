Мединский сообщил об отставке директора Ярославского театра драмы, худрук получил выговор
Скандальная история с конфликтом в труппе Ярославского театра драмы им. Волкова завершилась увольнением директора Алексея Туркалова. При этом худруку театра Евгению Марчелли объявлен выговор, сообщил глава Минкульта Владимир Мединский.
Ранее на этой неделе труппа театра обратилась к Мединскому с просьбой вмешаться в конфликт, возникший между художественным руководителем и директором заведения. Министр отметил, что театр "фактически расколот на две неравные части", передает "Интерфакс".
Туркалов был назначен директором в конце 2018 года, с тех пор в театре и тлел конфликт. Марчелли жаловался в министерство, заявляя, что директор забрал у него художественное руководство.
Туркалова назначили директором Ярославского театра драмы Волкова вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого Туркалов возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно.