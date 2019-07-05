Мединский сообщил об отставке директора Ярославского театра драмы, худрук получил выговор

Скандальная история с конфликтом в труппе Ярославского театра драмы им. Волкова завершилась увольнением директора Алексея Туркалова. При этом худруку театра Евгению Марчелли объявлен выговор, сообщил глава Минкульта Владимир Мединский.

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Ранее на этой неделе труппа театра обратилась к Мединскому с просьбой вмешаться в конфликт, возникший между художественным руководителем и директором заведения. Министр отметил, что театр "фактически расколот на две неравные части", передает "Интерфакс".

Туркалов был назначен директором в конце 2018 года, с тех пор в театре и тлел конфликт. Марчелли жаловался в министерство, заявляя, что директор забрал у него художественное руководство.

Туркалова назначили директором Ярославского театра драмы Волкова вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина в декабре 2018 года. До этого Туркалов возглавлял Владивостокский цирк и Хабаровский краевой театр драмы одновременно.