Лефортовский суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда Цуканова

Помощник уральского полпреда Александр Воробьев арестован до сентября.

Такое решение принял Лефортовский суд, согласившись с позицией ФСБ, которая настаивала на такой мере пресечения. Арест объявлен на два месяца, по 4 сентября.

Воробьеву 39 лет. Долгое время он работал на разных должностях в Калининградской области. В 2017 г. Александр стал федеральным инспектором по Республике Карелия. А в июле 2018 года был назначен помощником полпреда Николая Цуканова, который ранее работал на посту губернатора Калининградской области.

Напомним, ранее ФСБ сообщала о задержании россиянина по подозрению в госизмене, не уточняя, что он является чиновником. Это выяснилось в суде по мере пресечения. Сообщается, что при задержании изъято записывающее оборудование и паспорт гражданина Польши

Статья "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.