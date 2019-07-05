В Челябинской области директора строительной компании приговорили к 3 годам колонии за хищение средств дольщиков

В Миассе суд приговорил гендиректора компании-застройщика к трем годам в колонии –поселении за хищение денежных средств дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

С 2013 по 2016 гг. гендиректор ООО "Жилищная инвестиционная корпорация" при строительстве многоквартирного дома привлек денежные средства свыше 100 дольщиков в сумме около 145 млн рублей, из которых 81 млн рублей перечисли на расчетные счета коммерческой организации в качестве оплаты работ для строительства иных объектов. Кроме того, свыше 28 млн рублей перечислил по кредитным обязательствам других лиц.

В результате он не смог исполнить свои обязательства по строительству многоквартирного дома. Чтобы скрыть хищение денег, обвиняемый подписал заведомо невыгодное дополнительное соглашение об увеличении арендной платы за пользование земельным участком, а также фиктивные договоры беспроцентного займа на сумму свыше 47 млн рублей.