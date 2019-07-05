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образ разведчика, предателя, шляпа, шпион холодная война (2016) | Фото: ilt.com.ua

Помощник полпреда оказался гражданином Польши и имел при себе шпионскую аппаратуру

Помощник уральского полпреда Александр Воробьев оказался гражданином Польши - паспорт этого государства найден у него при задержании. Также изъята специальная записывающая аппаратура. Об этом сообщает Взгляд.

Telegram-канал Футляр от виолончели добавляет, что Воробьев попался с компроматом на начальника - Николая Цуканова. "Цуканов — член Совета Безопасности, один из главных секретоносителей страны", - напоминает канал.

Известно, что Воробьев очень близок к Цуканову. Начинали еще с города Гусева. Воробьев возглавлял агентство по госимуществу Калининградской области в 2015-2016 годах, в самое непростое время для стройки "Арены-Балтика" к ЧМ. Именно в тот период и были вскрыты эпизоды, легшие в основу громкой уголовки, вышедшей боком даже владельцам группы "Сумма". В 2016 году Воробьев покинул пост на фоне отставки самого Цуканова и стал советником Алиханова. Потом перебрался на Урал на должность помощника полпреда.

Лефортовский суд Москвы принимает решение по мере пресечения для помощника полпреда УрФО Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене. ФСБ просит подозреваемого арестовать. Суд закрыл судебное заседание в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну.

Воробьеву 39 лет. Долгое время он работал на разных должностях в Калининградской области. В 2017 г. Александр стал федеральным инспектором по Республике Карелия. А в июле 2018 года был назначен помощником полпреда Николая Цуканова, который ранее работал на посту губернатора Калининградской области.

Напомним, ранее ФСБ сообщала о задержании россиянина по подозрению в госизмене, не уточняя, что он является чиновником. Это выяснилось в суде по мере пресечения.

Статья "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

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Помощник полпреда оказался гражданином Польши и имел при себе шпионскую аппаратуру

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Теги: воробьев, госизмена, фсб, задержание, шпионская аппаратура



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