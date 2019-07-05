$145 млн дивидендов Nord Stream заморожены в Великобритании

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса заморозил выплату "Газпрому" $145 млн дивидендов компанией Nord Stream ("Газпрому" принадлежит 51% акций).

По сообщению национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", суд обязал "Газпром" получать согласие "Нафтогаза" при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов либо согласовывать действия с судом.

В феврале "Нафтогаз" объявил о начале процесса по взысканию активов "Газпрома" в Люксембурге. Тогда отмечалось, что "Нафтогаз" уже получил газ на сумму более $2 млрд.

Новая мера тоже принята в рамках трнанзитного дела. По решению Стокгольмского арбитража, "Газпром" должен заплатить украинской стороне $2,56 млрд, но российская сторона оспаривает вердикт.