Виталий Милонов не собирается "затыкать свой фонтан" по совету однопартийца

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов, кажется, не согласен с логикой своего однопартийца, члена высшего совета "ЕР" Дмитрия Орлова. Тот, напомним, сегодня процитировал Козьму Пруткова, предлагая коллегам думать прежде, чем говорить. "Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков - "Если у тебя есть фонтан, заткни его", - цитирует Орлова "Интерфакс".

По словам партийца, это означает, что "если позиция недостаточно проработана, не продумана, если тот или иной представитель партии находится не в самом лучшем эмоциональном, или интеллектуальном состоянии и ситуации, то лучше подождать с заявлениями".

"Если эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным, то от заявлений надо тоже воздержаться", - сказал Орлов.

Также он обратил внимание, что, общаясь с избирателем, "его не надо учить". "Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе", - сказал Орлов.

Он добавил, что ряд опытов последних лет, "опытов, откровенно негативных, общения представителей партийной политической элиты с избирателями, должны в этом смысле стать уроком".

А вот что в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил Милонов: "Именно интересные и понятные для людей высказывания лучше всего запоминаются. А если мы будем валить на головы людей информационные кирпичи на две-три полосы, ничего хорошего не будет. Это вечный вопрос, как лучше говорить: ярко и доступно или занудно, так чтобы никто тебя не критиковал, и никто не дослушал.

Фонтан я затыкать не собираюсь. Завтра я запускаю фонтан в посёлке Шушары под Петербургом. Там люди давно ждали, он с советских времён не работает. И в Петергофе у нас фонтаны отличные, поэтому приглашаю господина Орлова приезжать".

Вероятно, Милонов не до конца понял смысл высказывания Орлова. Кстати, Виталий сам является постоянным генератором скандальных заявлений.