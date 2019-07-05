В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера тушат крупный пожар

В эти минуты в Екатеринбурге тушат крупный пожар на улице Вайнера в ее пешеходной части.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, горят балконы в жилом доме на третьем, четвертом и пятом этажах. Людей в срочном порядке эвакуируют из здания.

"Сейчас на место прибыли пожарные подразделения. Идет уточнение обстановки", - отметили в ведомстве.

О пострадавших пока не сообщается. Более подробную информацию в МЧС обещали рассказать позднее.