27 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Порошенко, конфискация (2015) | Фото: Накануне.RU

Порошенко за месяц снял 340 кг долларов наличными

Экс-президент Украины Петр Порошенко в течение месяца после ухода с поста президента снял наличными около 340 кг стодолларовых купюр. Об этом написал в Telegram бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
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По его информации, в мае-июне средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 800 млн гривен. После изучения вопроса оказалось, что их снимал "прямо физически и именно наличными" сам Порошенко.

Он начал накапливать наличность за три дня до ухода с поста президента, снимая по $1 млн в день. Затем, почти каждый день, он снимал от 1 до 2 млн.

"В общей сложности фигурант за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 кг стодолларовых купюр", - подчеркнул юрист.

По его словам, уже зарегистрировано ходатайство в Госбюро расследований, что эти деньги были "украдены у государства и отмыты в офшорах". А следствие должно будет также изучить, куда эти деньги ушли. Он призвал журналистов задать Порошенко прямой вопрос о снятии наличных.

"В зависимости от его ответа мы совершим следующий ход. Не переключайтесь", - пошутил Портнов, который в мае вернулся на Украину и инициировал несколько уголовных дел против олигарха.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко планирует побег в Великобританию. Об офшорах Порошенко много писала западная пресса. В прошлом году сорок депутатов Рады призвали его публично подтвердить или опровергнуть информацию об офшорах, уклонении от налогов, тайном имуществе.

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Порошенко за месяц снял 340 кг долларов наличными

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Теги: Украина, Петр Порошенко, наличные



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