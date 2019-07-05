27 Июля 2020
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Общество За рубежом
Сергей Лазарев Евровидение-2019 (2019) | Фото:instagram.com/lazarevsergey

Амстердам и еще два голландских города отказались проводить у себя "Евровидение"

Пока российский шоу-бизнес до глубины души переживает тот факт, что РФ никак не может завоевать первое место в "Евровидении", в стране-победительнице конкурса этого года – Голландии - города один за другим отказываются принимать в 2020-м европейский музыкальный турнир.

Напомним, право принимать конкурс в этом году в Тель-Авиве завоевал певец Дункан Лоуренс. И вот теперь непонятно, смогут ли Нидерланды провести финал у себя.

Так, столица страны Амстердам отказалась проводить конкурс из-за отсутствия подходящего концертного зала, передает РБК. Мэр столицы Фемке Халесма заявила, что зал Ziggo Dome будет недоступен на период проведения конкурса. Город пытался найти другое место, но залы RAI и Johan Cruijff оказались также заняты. Прочие возможные площадки слишком малы или не подходят по техническим условиям.

Ранее города Гаага и Бреда также заявили о том, что не намерены принимать у себя музыкальный конкурс. Тем не менее, за проведение конкурса намерены бороться такие города как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Окончательное решение о месте проведения "Евровидения" будет принято в августе.

 

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Амстердам и еще два голландских города отказались проводить у себя "Евровидение"

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Теги: амстердам, евровидение, нидерланды



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