"Открытый диалог". Алексей Текслер отправился в районы Челябинской области, чтобы пообщаться с жителями

Глава Челябинской области Алексей Текслер за последнюю неделю посетил несколько муниципалитетов Южного Урала: Уйский, Кунашакский, Аргаяшский и Каслинский районы. Сегодня он работает в Октябрьском районе, где проходит праздник "День фермера", а также принимает участие во всероссийской научной конференции "Расулевские чтения". В рамках своих визитов он посещает местные предприятия, социальные объекты и городские пространства, но обязательным пунктом в программе всегда стоит встреча с населением, по итогам которых он передает главам "синюю папку" с жалобами жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

На встречах местные жители жалуются на состояние дорог, коммунальных сетей, газификацию, аварийное жилье, благоустройство и оптимизацию здравоохранения.

"Мы заканчиваем с оптимизацией медицины в Челябинской области, хватит, наоптимизировались! Вопрос стоит остро в каждой территории. Это никуда не годится. Над этим вопросом сейчас работаем, у нас есть программа по восстановлению фельдшерско-акушерских пунктов, есть программа "Земский доктор", каждый муниципалитет Южного Урала должен быть обеспечен квалифицированной медицинской помощью", – подчеркнул Алексей Текслер на встрече с жителями Уйского района.

По словам главы региона, в районах надо решать остро стоящие вопросы: здравоохранение, газификация и дороги. "Без этих составляющих невозможно развитие сельских территорий", - заявил он.

Как отмечает Алексей Текслер, он тщательно готовится к таким встречам – изучает официальную информацию, а также обращение жителей района, поступившие к нему через Интернет.

Политолог Александр Мельников считает, что личные встречи с жителями — это "фирменный стиль" Алексея Текслера.

"Он в первую очередь отталкивается от прямой связи с жителями, от тех сообщений, которые приходят к нему в Instagram. Мы видим, что по результатам диалога с населением формируются "синие" паки, которые получают главы районов для отработки самых насущных проблем, но которые остаются без внимания властей. Это совершенно четкая позиция на открытый диалог, открытый контакт губернатора с людьми для достижение положительных результатов в краткосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Эксперты отмечают, что глава Челябинской области очень активно использует Интернет-ресурсы для диалога с жителями.

"Я в одно время с некоторым недоверием присматривался к его активности в Instagram. Я вижу, что он прекрасно справился с этим сложным инструментом, потому что ранее Instagram использовался несколько для другого. Он занял действительно передовые места в освоение этим инструментом, это говорит о том, что он относится к этому совершенно серьезно, как к инструменту прямого диалога с населением. И то, что он завел соответствующие блокноты разного цвета, в которые аккумулирует те или иные проблемы и выдает соответствующие рекомендации своим подчиненным, это говорит о том, что он действительно очень профессионально подходит к своим обязанностям. Мне кажется, что за 100 дней, которые он провел, он сумел не только погрузиться во все многообразие проблем, но и нашел основные рычаги решения этих проблем", - считает эксперт Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Стоит отметить, что в ходе визита в муниципалитеты не обошлось и без традиционных "разворотов" Алексея Текслера. Во время поездки в Каслинский район он принял решение заехать в Кыштым, чтобы лично проверить, как исполняется его поручение по строительству крытого катка. Объект должны сдать в конце 2019 года.

"Если вы думали, что я приеду только перерезать ленточку на готовом объекте, то это не так. Лично буду контролировать ход работ на каждом таком крупном объекте, по которым мною приняты решения", – подчеркнул он.

Также он провел встречу с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой, на которой Алексею Текслеру доложили об исполнении поручений из "синей" папки, которую он передал руководителю города по итогам прошлого визита в муниципалитет.