Чайка назначил и.о. прокурора Тюменской области

В Тюменской областной прокуратуре сменился начальник, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь надзорного ведомства Елена Мельникова.

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Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки и.о.прокурора Тюменской области назначен Руфат Биктимеров. Он родился в 1977 г. в селе Есаулы Тюменского района. В прокуратуре служит 18 лет. В 2012-17 гг. был прокурором Тюмени. В марте 2017 г. назначен заместителем прокурора области, в декабре 2018 г. – первым заместителем.

Напомним, ранее президент назначил занимавшего эту должность Владимира Владимирова Северо-Западным транспортным прокурором.