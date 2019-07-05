Вопрос о мере пресечения помощнику уральского полпреда решает Лефортовский суд

Лефортовский суд Москвы принимает решение по мере пресечения для помощника полпреда УрФО Александра Воробьева, которого ФСБ заподозрила в государственной измене.

ФСБ просит подозреваемого арестовать.

Воробьев находится в клетке суда в маске. Он попросил предоставить ему материалы следствия для ознакомления, передает РИА Новости. Суд закрыл судебное заседание в связи с наличием в деле сведений, составляющих государственную тайну, передает ТАСС. Данное ходатайство было заявлено прокурором.

Ранее ФСБ сообщала о задержании россиянина по подозрению в госизмене, не уточняя, что он является чиновником.

Статья "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Воробьеву 39 лет. Долгое время он работал на разных должностях в Калининградской области. В 2017 г. Александр стал федеральным инспектором по Республике Карелия. А в июле 2018 года был назначен помощником полпреда Николая Цуканова, который ранее работал на посту губернатора Калининградской области.