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Александр Воробьев (2018) | Фото: пресс-служба уральского полпердства

Помощника уральского полпреда заподозрили в госизмене

Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва заподозрили в госизмене. Об этом сообщают Telegram-каналы Незыгарь и Baza. Разработку провела ФСБ.

Воробьеву 39 лет. Долгое время он работал на разных должностях в Калининградской области. В 2017 г. Александр стал федеральным инспектором по Республике Карелия. А в июле 2018 года был назначен помощником полпреда Николая Цуканова, который ранее работал на посту губернатора Калининградской области.

Добавим, что ранее ФСБ сообщала о задержании россиянина по подозрению в госизмене, не уточняя, что он является чиновником.

Статья "Государственная измена" предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

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Помощника уральского полпреда заподозрили в госизмене

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Теги: воробьев, госизмена, фсб, задержание



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