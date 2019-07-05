Максим Решетников поделился опытом Прикамья в реализации нацпроектов

Заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов сегодня провел в Перми расширенное совещание с главами регионов России по вопросу реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", передает корреспондент Накануне.RU.

Также участие в совещании приняли министр экономического развития РФ Максим Орешкин, заместители федеральных министров, главы регионов, представители ведомств и бизнеса.

"Цель нашего диалога - посмотреть, послушать, как идет реализация национальных проектов, какие меры поддержки нам необходимо оказать или скорректировать, на чем необходимо сконцентрироваться, какие вопросы есть у бизнеса и что требуется дополнительно для создания благоприятных условий, для того, чтобы у инвесторов было больше желания инвестировать, создавать новые рабочие места и производства, что позволит решить задачу увеличения темпов роста экономики", - обратился Антон Силуанов к участникам совещания.

После слово было передано губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Глава региона отметил, что Прикамье имело хороший старт для развития национальных проектов и предложил расширить виды экономической деятельности, включать в национальные проекты новые отрасли. Например, по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" губернатор предложил включить отрасль "Научное исследование и разработки". Глава региона отметил, что пермское предприятие "ОДК-авиадвигатель", к сожалению, не может участвовать в национальном проекте. В нацпроект по поддержке экспорта глава региона предложил "впустить" пищевую промышленность.

После выступления губернатора Антон Силуанов поинтересовался есть ли в Прикамье какой-то интересный опыт и наработки по нацпроектам, которыми край бы мог поделиться с другими регионами и насколько успешно работают инструменты поддержки малого и среднего бизнеса.

Максим Решетников, отвечая на первый вопрос рассказал о механизме взаимодействия с крупными компаниями.

"С точки зрения ноу-хау. Это работа с крупными корпорациями. У нас есть ряд нефтегазовых предприятий, которые регулярно проводят закупки, но сама система закупок у них очень сложная. Если выстроить механизмы правильно, в закупках смогут участвовать небольшие предприятия, которые работают в регионе: это большие возможности для развития их потенциала", - заявил губернатор. В ответ зампред правительства РФ отметил, что в этом направлении ведется работа и на уровне федерации.

Отвечая на вопрос о механизмах поддержки малого бизнеса губернатор отметил, что программы работают, однако к 2024 г. край должен нарастит их количество более чем в полтора раза. Также губернатор отметил, что для реализации национального проекта надо выдавать 15 млрд руб. льготных для бизнеса кредитов, однако обеспечить это банки не в состоянии, поскольку у них есть лимиты.

"Надо с ними "в ручном режиме" договариваться", - отметил губернатор. В ответ Силуанов выразил мнение, что банки "порой ведут себя странно".

"Какие могут быть лимиты? Мы же не плановую экономику ведем... Если это хороший бизнес, если этот бизнес востребован, если государство субсидирует процентную ставку, о каких лимитах может идти речь? Наверное, правильнее сюда вкладывать средства, чем в потребительское кредитование. Потому что это создаст новые рабочие места и экономическую базу", - заявил он.

Далее работа совещания продолжилась в формате вопрос-ответ. Задать вопросы как министру финансов, так и представителям других федеральных органов власти смогли представители предпринимательского сообщества. Они касались налогообложения, программ помощи предпринимателям, устаревших или усложненных бюрократических процедур при оформлении тех или иных документов, экспортных пошлин и многого другого. По всем вопросам были даны разъяснения, либо же они были взяты на контроль для уточнения всех обстоятельств.