По делу о хищении 100 млн рублей у банка задержали сотрудников "Альфы", "Вымпела" и управления "К" ФСБ

В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Среди задержанных - три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" (банковский отдел) ФСБ.

По данным издания, силовиков подозревают в хищении в банке на сумму не менее 140 млн рублей.

В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят "Альфа" и "Вымпел").

Источник "Ведомостей", близкий к ФСБ, сообщил, что задержанные подозреваются в хищении более 100 млн рублей по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным этого источника, задержанные были связаны с банком "Европейский экспресс", руководство которого подозревается в операциях по обналичиванию денежных средств.

По делу также проходит сотрудник Академии ФСБ. В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Ранее несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.