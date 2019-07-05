Артур Чилингаров опроверг информацию о своей госпитализации

В окружении депутата Госдумы, известного полярника и Героя России Артура Чилингарова опровергли информацию о его госпитализации. Ранее об этом сообщили несколько Telegram-каналов.

Помощник 79-летнего политика сообщил, что с его шефом все хорошо. "Всё в порядке с ним, продолжат работать на конференции партии "Единая Россия". Всё это глупости", - заявил Константин Зайцев радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Mash сообщил, что учёный-океанолог и Герой РФ почувствовал себя плохо, когда заходил в лифт в здании офиса "Единой России", ему, якобы, вызвали скорую и намеревались отвезти в больницу.