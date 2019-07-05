Наиля Аскер-Заде опасается идти на интервью к Собчак: "Может закончиться парилкой или потрошением чужих сумочек"

Telegram-перепалка случилась у двух отечественных див жанра интервью (по крайней мере, обе себя именно так позиционируют). В довольно обходительной форме ведущая с "России 1" и комплимент делает, и – одновременно – выражает опасение вляпаться. Экс-хозяйка "Дома-2" в аналогичных выражениях приглашает на беседу и тут же устраивает отповедь.

Начала Аскер-Заде. Девушка сделала комплимент дирижеру и худруку Теодору Курентзису. "Посмотрела отрывками интервью Курентзиса Собчак. Мне кажется, это — первый интервьюируемый, кого Ксения не унижала. Хотя как тут унизишь, когда перед тобой гений. А Теодор — молодец! Что не хотел — не рассказал. Хотя Собчак до последнего его дожимала", - оценивает Наиля конкурентку.

Собчак отвечает: "Дорогая Наиля! Я никого никогда не унижаю. Человека вообще, по-моему мнению , нельзя унизить. Человек может только унизиться. Я раскрываю людей. И если внутри у них ,например, пустота или глупость-это просто становится заметно. Так что приходите,не бойтесь,вам понравится) Ларс фон Триер униженным себя не почувствовал насколько мне известно. И Парфенов, и Лунгин .... может и вы останетесь довольны".

Аскер-Заде не может не ответить: "Ну, "бойтесь" — это немного не про меня, но в данном случае надо хорошо подумать, чтобы решиться на такой смелый шаг. Вас ведь даже олигархи некоторые побаиваются. Что странно, ведь кому было бы неприятно оказаться в одном ряду с Парфёновым и Триером. И ещё немного смущает вероятность того, что интервью может закончиться парилкой или, как вариант, потрошением чужих сумочек". Тут, очевидно, Наиля припоминает скандальный выпуск шоу Ксении с Анастасией Волочковой, в котором телеведущая парилась с балериной в бане, а еще – без ведома хозяйки шарилась у той в спальне в прикроватных тумбочках.