В Сургуте экс-глава детсада, где показали "кабаний стриптиз", получила дисциплинарное взыскание

В Сургуте бывшая заведующая детским садиком, где показали "кабаний стриптиз", получила взыскание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в конце мая в сети появилось снятое в 2016 г. видео "стриптиза", показанного в садике. На кадрах – утренник, во время которого аниматор в костюме кабана показывает "стриптиз", постепенно снимая с себя элементы костюма. В конце "кабан" остаётся полностью "голым". При этом детей в помещении нет. После того, как видео попало в сеть, заведующая уволилась по собственному желанию.

Вскоре после появления ролика начались внеплановые проверки работы садика, сообщил Накануне.RU советник главы Сургута Александр Оверчук. Они прошли с 28 мая по 27 июня из-за того, что в департамент образования поступило много жалоб от родителей. Некоторые факты, озвученные ими, подтвердились, экс-заведующая получила дисциплинарное взыскание. С сегодняшнего дня в садике работает новый руководитель, назначенный из кадрового резерва.