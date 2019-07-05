В Сургуте экс-глава детсада, где показали "кабаний стриптиз", получила дисциплинарное взыскание

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
детская площадка (2016) | Фото:Накануне.RU

В Сургуте экс-глава детсада, где показали "кабаний стриптиз", получила дисциплинарное взыскание

В Сургуте бывшая заведующая детским садиком, где показали "кабаний стриптиз", получила взыскание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в конце мая в сети появилось снятое в 2016 г. видео "стриптиза", показанного в садике. На кадрах – утренник, во время которого аниматор в костюме кабана показывает "стриптиз", постепенно снимая с себя элементы костюма. В конце "кабан" остаётся полностью "голым". При этом детей в помещении нет. После того, как видео попало в сеть, заведующая уволилась по собственному желанию.

Вскоре после появления ролика начались внеплановые проверки работы садика, сообщил Накануне.RU советник главы Сургута Александр Оверчук. Они прошли с 28 мая по 27 июня из-за того, что в департамент образования поступило много жалоб от родителей. Некоторые факты, озвученные ими, подтвердились, экс-заведующая получила дисциплинарное взыскание. С сегодняшнего дня в садике работает новый руководитель, назначенный из кадрового резерва.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Сургуте экс-глава детсада, где показали "кабаний стриптиз", получила дисциплинарное взыскание

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стриптиз, кабан, заведующая, Александр Оверчук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2019 11:48 Мск В Сургуте после "кабаньего стриптиза" в детском саду уволилась заведующая

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров