Песков назвал прерогативой спецслужб проверку данных из расследования Голунова

В Кремле ознакомились с расследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, возможность ознакомиться с материалом была и "у упомянутых специальных служб", передает RT.

Отвечая на вопрос о возможной проверке по итогам опубликованного расследования, Песков сказал, что дальнейшие действия являются прерогативой "тех самых ведомств".

Расследование посвящено людям, которые контролируют рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ. В статье говорится о руководителе регионального УФСБ генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике, подполковнике Марате Медоеве.

Расследование готовилось несколько месяцев. После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий.

Иван Голунов начал работать над материалом до задержания по обвинению в якобы сбыте наркотиков. Как предполагается, так журналисту угрожали за незаконченную статью.