27 Июля 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
перепись (2009) | Фото:fedpress.ru

В Тюмени начали подготовку к переписи населения: в этот раз задействуют гаджеты

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Участие в заседание в режиме видео-конференц-связи приняли руководители муниципалитетов. Александр Моор отметил, что актуальные данные о численности населения в Тюменской области необходимы для принятия управленческих решений, формирования программ и планов по развитию региона.

Новшеством переписи этого года станет возможность электронного анкетирования. Как сообщила руководитель тюменьстата Надежда Менова, чтобы заполнить анкету необходимо быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг. Кроме того, в общественных местах будут установлены электронные терминалы. С помощью планшетов можно будет зайти на сайт переписи и пройти анкетирование. Третий способ – стандартная процедура посещения жителей переписчиком с заполнением анкетных данных.

Напомним, перепись населения России проводится не реже одного раза в 10 лет. Ближайшая запланирована на октябрь 2020 г. и продлится месяц.

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В Тюмени начали подготовку к переписи населения: в этот раз задействуют гаджеты

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Теги: перепись населения, Александр Моор



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