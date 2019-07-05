Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области. С Западной Украины

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Ляшко, ОБОП ДНР, флаг украины (2014) | Фото: Facebook.com

Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области. С Западной Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Донецкой областной госадминистрации, фактически губернатора Донецкой области. Им стал 33-летний Павел Кириленко, говорится в указе, обнародованном на сайте президента.
Читайте также:

Предыдущий губернатор Александр Куць уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины [Петра Порошенко]".

Кириленко после окончания Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого работал только в прокуратуре. В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назначил его военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. Сам он с женой и двумя детьми живет в Ужгороде, но имеет квартиру во Львове. С Донбассом его связывает только тот факт, что он там родился, а у жены есть квартира в Горловке.

Назначение нового губернатора приурочено к визиту Зеленского в Донбасс, посвященному оккупации Славянска, Краматорска и других городов Донбасса украинскими войсками.

Напомним, в ночь на 5 июля 2014 года отряды ополчения с минимальными потерями прорвались из осажденного Славянска в Донецк. Это событие до сих пор вспоминается как в Донбассе, так и на Украине, причем и там, и там с противоположными оценками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области. С Западной Украины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров