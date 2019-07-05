Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области. С Западной Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Донецкой областной госадминистрации, фактически губернатора Донецкой области. Им стал 33-летний Павел Кириленко, говорится в указе, обнародованном на сайте президента.

Предыдущий губернатор Александр Куць уволен "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины [Петра Порошенко]".

Кириленко после окончания Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого работал только в прокуратуре. В сентябре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назначил его военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. Сам он с женой и двумя детьми живет в Ужгороде, но имеет квартиру во Львове. С Донбассом его связывает только тот факт, что он там родился, а у жены есть квартира в Горловке.

Назначение нового губернатора приурочено к визиту Зеленского в Донбасс, посвященному оккупации Славянска, Краматорска и других городов Донбасса украинскими войсками.

Напомним, в ночь на 5 июля 2014 года отряды ополчения с минимальными потерями прорвались из осажденного Славянска в Донецк. Это событие до сих пор вспоминается как в Донбассе, так и на Украине, причем и там, и там с противоположными оценками.