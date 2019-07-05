На Южном Урале бывшего командира отдельного батальона ДПС подозревают в получении взяток

В Магнитогорске бывший командир отдельного батальона ДПС подозревается в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. подозреваемый неоднократно получал взятки на сумму более 70 тыс. руб. от граждан за не привлечение к административной ответственности.

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.