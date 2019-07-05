27 Июля 2020
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Общество В России
Лев Яшин Александр Фокин (2019) | Фото:youtube.com

В сети появился первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

В сети появился первый трейлер очередной спортивной драмы российского производства – фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". У этого проекта, помимо вполне очевидной поддержки Министерства культуры, есть и другие влиятельные спонсоры: банк ВТБ и лично Алишер Усманов.

Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец ("Гагарин. Первый в космосе"). Режиссерские функции выполнил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами "Первый после Бога",  "Москва, я люблю тебя" и другими.

Роль Льва Яшина исполнил молодой актер Александр Фокин. Также в картине заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко, Галина Беляева, Виталий Хаев, Андрей Леонов и другие.

В прокат фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет во второй половине 2019 года в канун юбилея великого вратаря.

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В сети появился первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

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Теги: лев яшин, вратарь, трейлер, спортивная драма



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