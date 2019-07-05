В сети появился первый трейлер фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты"

В сети появился первый трейлер очередной спортивной драмы российского производства – фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". У этого проекта, помимо вполне очевидной поддержки Министерства культуры, есть и другие влиятельные спонсоры: банк ВТБ и лично Алишер Усманов.

Продюсером и сценаристом выступил Олег Капанец ("Гагарин. Первый в космосе"). Режиссерские функции выполнил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами "Первый после Бога", "Москва, я люблю тебя" и другими.

Роль Льва Яшина исполнил молодой актер Александр Фокин. Также в картине заняты Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Юлия Хлынина, Ян Цапник, Александр Самойленко, Галина Беляева, Виталий Хаев, Андрей Леонов и другие.

В прокат фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет во второй половине 2019 года в канун юбилея великого вратаря.