"Уральский Казанова", от которого страдают женщины и мужчины, до сих пор не найден

Полицейские Екатеринбурга продолжают расследование уголовного дела "уральского Казановы". Речь идет о кражах и мошенничествах.

"В совершении преступлений, связанных с обманом женщин, подозревается гражданин, представлявшийся предпринимателем в сфере строительства Казанцевым Альбертом Дмитриевичем или Кондаковым Дмитрием Геннадьевичем. Он входил к дамам в доверие, убеждал их взять кредит якобы для решения очень важных коммерческих дел, а затем присваивал денежные средства и скрывался. Жертвами стали также и мужчины, решившие с помощью его фирмы провести ремонтные работы. Таким методом любвеобильный "уральский Казанова" способен облапошить людей и в других регионах нашей страны. По оперативным данным, он может находиться не только на территории Свердловской, но и в Ленинградской, Московской, Челябинской областях, Пермского края", - рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост 168-175 см, среднего телосложения, на голове имеется залысина, глаза серо-голубые, а на спине шрам. Тем, кто понес убытки от этого человека или знает о его возможном местонахождении, органы внутренних дел просят обращаться по телефонам: 8 (343) 358-42-07 - дежурная часть ОП №7 УМВД России по городу Екатеринбургу, 8 (343) 356-47-68 или 8-952-736-01-991 - следователь Прохода Сергей Валерьевич, его адрес электронной почты: s.prohoda@mail.ru.