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Политика За рубежом
(2018) | Фото: AP

Документы военной лаборатории, связанной с делом Скрипаля, нашли в мусорном баке в Лондоне

Документы, относящиеся к британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире обнаружили в мусорном баке на парковке в Лондоне.

Бумаги имеют гриф "Секретно", пишут "Известия" со ссылкой на Daily Star.

Министерство обороны Великобритании начало расследование.

Ранее Россия попросила Великобританию раскрыть, чем занимается химлаборатория Портон-Дауна. Как заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, "надо, чтобы Великобритания сообщила в ОЗХО, почему у них в стране "гуляют" отравляющие вещества".

Химическая лаборатория Портон-Даун, занимающаяся, среди прочего, химическим оружием, располагается рядом с британским городом Солсбери. Специалисты этого учреждения изучали нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

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Документы военной лаборатории, связанной с делом Скрипаля, нашли в мусорном баке в Лондоне

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Теги: портон-даун, дело скрипаля



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