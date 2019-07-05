Высокинский: В КОСКе "Россия" могут пройти мероприятия Универсиады

КОСК "Россия" Екатеринбурга может принять мероприятия Универсиады-2023. Так ответил глава города Александр Высокинский на вопрос о возможности масштабной реконструкции объекта и появления там в том числе ледовой арены, которой Кировский район уральской столицы пока лишен.

"КОСК "Россия" в рамках Универсиады, он сегодня на рассмотрении", - сказал Александр Высокинский.

Впрочем, из ответа главы осталось непонятно, следует ли закрывать КОСК на масштабную реконструкцию в случае, если он примет мероприятия Универсиады, или это делать пока преждевременно.

Напомним, Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.