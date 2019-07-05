27 Июля 2020
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Наука и техника В России Крым
Федор Конюхов (2015) | Фото:

Федор Конюхов летит в Крым на солнечных батареях

Путешественник Федор Конюхов ставит очередной рекорд. В пятницу он вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями. Полет является тестовым в рамках подготовки к воздушной кругосветной экспедиции с использованием энергии солнца, передает ТАСС со ссылкой на сына Конюхова.

"Пятого июля в 6:14 по московскому времени Федор Конюхов и президент федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский взлетели с аэродрома Северка (Московская область) курсом на Евпаторию (Крым)", - сказал он.

По его словам, полет совершается на уникальном летательном аппарате - "Летающая лаборатория", созданном специально для отработки технологических решений, которые будут применяться при строительстве самолета для кругосветного полета за счет энергии солнца.

Самолет "Летающая лаборатория", на котором Конюхов рассчитывает установить очередной рекорд, оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета - провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах (от 56 градуса (Московская область) до 45 градуса (Евпатория). Конюхов, рассказал, что размах крыла аппарата - 25 м, при весе самолета всего 900 кг.

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Федор Конюхов летит в Крым на солнечных батареях

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Теги: федор конюхов, крым, самолет на солнечных батареях



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2019 09:20 Мск Федор Конюхов не успел за день долететь из Москвы до Крыма

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