В ямальских поселках ураган посшибал крыши домов

Ямальские поселки Пурпе и Ханымей больше всех пострадали во время вчерашней бури: мощный ветер срывал крыши с домов, повалил деревья и повредил ряд хозяйственных построек, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным окружного управления МЧС, без кровли остались восемь домов.

"Пострадавших, к счастью, нет. Повреждены кровли восьми домов, из них три - многоквартирные, двухэтажные деревянные и пять - частные одноэтажные. Но отселение жильцов не требуется, поскольку это не повлияло на проживания в этих домах. Сегодня ситуация с погодой стабилизировалась, но в ближайшие выходные опять идет по отдельным районам и ветер и гроза. Поэтому введен режим повышенной готовности, надеемся, что все пройдет хорошо", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В администрации Пуровского района пояснили, что в тот же вечер в администрации поселка было проведено заседание КЧС и ОПБ, где было принято решение о подготовке маневренного фонда для расселения пострадавших в случае необходимости, а также незамедлительном начале работ по восстановлению всех поврежденных объектов. Однако жильцы домов от расселения отказались, ведется работа по монтажу временной кровли.

В поселке Пурпе из-за бури произошло частичное отключение электроэнергии на территории поселка Пурпе и КС-02. В 23.20 электроснабжение было восстановлено в полном объеме.

Между тем, местные жители делятся фотографиями и видеозаписями вчерашнего урагана. Момент обрушения крыш был заснят на видео.

Добавим, что вчера ураган прошелся и по Ноябрьску. Итог: затопленные улицы и вырванные с корнями деревья.

МЧС предупреждает, что 6 июля, по данным синоптиков,на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается ветер 5-10 м/с, с порывами 13-18 м/с. Дождь, местами сильный, ночью по северо-западу без осадков. В отдельных районах гроза.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Жителей региона просят избегать нахождения на улице в этот период.