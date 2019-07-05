Высокинский предложил заменить киоски фудкарами

Во время отчета в гордуме глава Екатеринбурга Александр Высокинский ответил на вопрос о нестационарной торговле, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, цель - к 2023 году центральную часть, "утюжок", "почистить по нестационарке". "Мы ушли от позиции, что давайте оставим газеты, мороженое, коллеги говорили, что это несправедливо… Было предложение второе кольцо тоже почистить… Там мы смотрим места... И третье кольцо – это третье кольцо", – начал он.

В настоящее время в городе около 2,5 тыс. законных объектов, цель, по словам главы города, оставить около 1 тыс. "Никто не говорит, что нужно это сделать завтра. Нужно войти в плавный режим замены торговли на улицах на замену на первых этажах. Там, где это не развито, будет оставаться уличная", – сказал он.

"Смотрим варианты по фудкарам, чтобы красивый автобус приезжал и уезжал, а не был вкопан в землю", – добавил Александр Высокинский.

Напомним, ранее владельцы киосков из-за "реформы" собирались писать Владимиру Путину.