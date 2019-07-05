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Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: info-rm.com

"Уралмашевский стрелок" объяснил, зачем ранил девочку из пистолета

В полиции Екатеринбурга оперативно установили всех участников инцидента со стрельбой на Уралмаше. Стала известна полная картина произошедшего.
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Напомним, все случилось в четверг вечером: подросток открыл огонь из пневматического пистолета, в результате чего пострадала девочка. Сообщалось, что по одним данным, между подростками вспыхнула ссора, по другим - парень стрелял по забору и случайно зацепил 14-летнюю девочку, которой пришлось обращаться в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, стрелка нашли и опросили: юноша 2004 года рождения пояснил, что не хотел нанести травму пострадавшей и сделал это случайно. После оказания медицинской помощи девочка была отпущена домой, госпитализация ей не потребовалась.

Однако ее мать обратилась в полицию с заявлением о привлечении подростка-стрелка к ответственности. Пострадавшая направлена на судебно-медицинское освидетельствование для установления степени вреда здоровью, по итогам которого и будет принято соответствующее процессуальное решение. Кроме этого, материалы в отношении юноши передадут в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

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"Уралмашевский стрелок" объяснил, зачем ранил девочку из пистолета

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Теги: стрельба, подросток, Уралмаш, полиция



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Ранее 05.07.2019 08:30 Мск В Екатеринбурге подросток открыл огонь из пневматического пистолета: пострадала девочка

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