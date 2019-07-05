27 Июля 2020
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Армия и ВПК В России
черноморский флот корабль (2012) | Фото: Накануне.ru

Черноморский флот РФ начал учения в районе маневров НАТО

Отряд из десяти кораблей российского флота начал маневры в Черном море, где проходят военно-морские учения Sea Breeze стран НАТО.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в учении, в частности, задействованы большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж".

Ранее учения НАТО прошли с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них участвовали 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса. При этом основная часть маневров проходила возле границ России.

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Черноморский флот РФ начал учения в районе маневров НАТО

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Теги: нато, учения, черное море, черноморский флот



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