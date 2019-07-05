Черноморский флот РФ начал учения в районе маневров НАТО
Отряд из десяти кораблей российского флота начал маневры в Черном море, где проходят военно-морские учения Sea Breeze стран НАТО.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в учении, в частности, задействованы большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж".
Корабли Черноморского флота контролируют деятельность кораблей #НАТО, участвующих в военно-морском учении #SeaBreeze2019 в северо-западной части Черного моря. На #Видео – принимающий в нем участие эсминец #ВМССША #Carney https://t.co/pBCPQ5dIg6 @MID_RF @natomission_ru pic.twitter.com/JdKaSMqnfo— Минобороны России (@mod_russia) 5 июля 2019 г.
Ранее учения НАТО прошли с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них участвовали 44 корабля и 12 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и союзников альянса. При этом основная часть маневров проходила возле границ России.